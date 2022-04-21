علماء الفلك يشهدون انفجارا كونيا قويا بحجم تدمير 3.5 مليار من أهرامات الجيزة!

2022/04/21 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء الفلك نوعا جديدا من الانفجار النجمي من شأنه أن يكون قويا بما يكفي لتدمير ما يعادل 3.5 مليار من أهرامات الجيزة.وما يسمى بـ “ميكرونوفا”، هو انفجار يستمر لساعات قليلة فقط، تصعب ملاحظته، ولكنه قد يكون شائعا في الكون.ويزعم العلماء أن هذه الانفجارات تحدث على سطح بعض النجوم ويمكن أن […]

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