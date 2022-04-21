يواجهون السجن 7 سنوات.. لصوص يراقبون الصيرفات ليسرقوا زبائنها

2022/04/21 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، ثلاثة

أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين

عن سرقة مبلغ سبعة وثلاثين الف دولار

أميركي من سيارة المشتكي (ولاء) بعد كسر

زجاج سيارته وسرقة المسدس العائد له في

قضاء تكريت.

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