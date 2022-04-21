وزير المالية يكشف أبرز تحديات الحكومة المقبلة

2022/04/21 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم

الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه

الحكومة المقبلة، بينما أشار الى

التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية

بشأن غسيل الأموال.

وقال علاوي، خلال ندوة نظمها المعهد

الأطلسي

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