ثاني محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/04/21 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.

وذكر إعلام المحافظة في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "محافظة

واسط أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم

السبت المقبل بمناسبة

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