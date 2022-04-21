الإعمار تحصي عدد مشاريعها وتكشف عن خطة لمنع دخول الشاحنات داخل المدن

2022/04/21 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، عدد مشاريعها والكلفة المطلوبة لإنجازها، فيما أعلنت عن خطة جديدة لمنع دخول الشاحنات داخل المدن.

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة سمير ابراهيم لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشاريع الوزارة حالياً تبلغ 358 مشروعاً في مختلف القطاعات والكلفة المطلوبة لإكمالها 8 ترليونات دينار والتخصيصات الممنوحة للوزارة بمعدل ترليون دينار سنوياً"، موضحاً أنه "إذا بقيت الأمور وفق المبالغ التي تمول نحتاج الى 8 سنوات لاستكمال المشاريع".

وأضاف، أن "الخطة الأساسية للوزارة في مجال الطرق والجسور تتركز على عدد من المحاور حيث ركزنا خلال الفترة الأخيرة على اكمال الممرات الثانية للطرق التي تربط المحافظات وحاليا لم يبقَ طريق يربط المحافظة إن لم تكن أربعة ممرات بواقع ممرين عن كل اتجاه".

وتابع، أن "المحور الثاني الذي نعمل عليه في الطرق والجسور هي تحويلات خارج المدن لمنع دخول الشاحنات داخل المدن، ومثال على ذلك تحويلة المحمودية التي تكون خارج المدينة باتجاه كربلاء والحلة ولدينا مشروع آخر تمّ إنجازه هو جسر الدباس ومقترباته في ميسان الذي يأتي من الكوت ولا يحتاج الدخول الى العمارة وممكن من خارج المدينة ويرتبط بطريق البصرة".

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