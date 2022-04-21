خبير يتحدث عن “بحار” من الدماء جراء الاطماع التركية في العراق.. ماذا سيحصل؟

2022/04/21 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير الامني محمد البصري اليوم الخميس، باننا سنشهد بحارا من الدماء اذا لم تنقذنا الدبلوماسية من الاطماع التركية.وقال البصري لوكالة “ايرث نيوز” ان ” الاطماع التركية في الاراضي العراقية وخصوصا فيما يسموه ولاية الموصل باتت واضحة للجميع وهي السبب فيما يخص الان من التدخلات والاعتدائات على السيادة العراقية بحجة وجود حزب […]

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