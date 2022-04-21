سفير السعودية في لبنان يلتقي نجيب ميقاتي بعد عودته إلى بيروت

2022/04/21 | 15:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، السفير السعودي العائد إلى بيروت، وليد البخاري، الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية

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