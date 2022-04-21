على خطى ميسان.. محافظة اخرى تعطل الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/04/21 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت.

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