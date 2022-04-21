حكومات فاقدة لشعبيتها في الأردن

2022/04/21 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في الأشهر الماضية لم تتوقف التصريحات المُثيرة للجدل لرؤساء الحكومات السابقين"

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