حوارات خلف الكواليس.. مبادرة الإطار على خطوة واحدة من انهاء الانسداد السياسي

2022/04/21 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اكد المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الخميس، ان مبادرة الإطار التنسيقي لاقت ترحيبا واستجابة من قبل الكتل السياسية. وقال الحاج في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك زيارات متكررة من قبل قيادات الإطار الى أربيل وبغداد وحوارات مستمرة خلف الكواليس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لانهاء الازمة السياسية".وأضاف، ان "المبادرة التي طرحها الإطار تضمنت عدم الذهاب الى مسألة اعادة الانتخابات والحفاظ على الاستحقاقات الدستورية للمكونات والحفاظ على حقوق الأغلبية للمكون الشيعي وكذلك حقوق الأكراد بعدم تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسلطة".وتابع، ان "هذه المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل تحالف السيادة والحزب الديمقراطي ومن المؤمل ان تظهر نتائج هذه الحوارات قريبًا حيث انها تقف على خطوة واحدة من انهاء الانسداد السياسي".

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