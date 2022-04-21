كان اليسار دوما وبلا تحفظ ضد الحرب - رشيد غويلب

2022/04/21 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: مارسيلو موستو*ترجمة واعدادتاريخ المقاومة اليسارية للنزعة العسكرية والحروب طويل، ويمتد من الأممية الأولى.



حتى اليوم.



ولا تزال هذه المقاومة أمر أساسيًا في فهم جذور الحرب في الرأسمالية وتنظيم مقاومة حازمة ضدها.في حين سلطت العلوم السياسية الضوء على الدوافع الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية وحتى النفسية التي تقف وراء الحروب، كشفت النظرية الاشتراكية العلاقة بين تطور الرأسمالية وال ......





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