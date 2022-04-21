اجراءات جديدة من القضاء لتلافي

2022/04/21 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع الكثير من الأبرياء ضحية للتوقيف

والمساءلة القانونية لمجرد تشابه

أسمائهم مع آخرين مطلوبين عن قضايا

إجرامية، وسببت هذه المشكلة جدلا كبيرا

في الفترة الماضية حتى عالجها القضاء

عبر إعمامات عديدة حدد بم

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