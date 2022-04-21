مخزون العراق من المياه يتراجع إلى النصف

2022/04/21 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجع مخزون العراق من المياه بنحو النصف مقارنة بعام 2021 بسبب قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.

وقال كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50% بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار، إلا أن النسبة الحالية من المياه كافية لحاجة البلاد".

وأوضح ذياب، أن "هذا الانخفاض يأتي بمثابة تحذير لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي".

وبحسب البنك الدولي، فإنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.

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