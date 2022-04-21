مسؤول أوكراني: أكثر من الف جثة لمدنيين في مشارح كييف

2022/04/21 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت مسؤولة أوكرانية عن وجود أكثر من ألف جثة لمدنيين في مشارح منطقة كييف، متهمة الروس بارتكاب مجزرة في حقّ مئات المدنيين خلال احتلالهم المنطقة في آذار.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفا إن 1020 جثّة لمدنيين هي في مشارح منطقة كييفومنذ انسحاب القوّات الروسية من محيط كييف في أواخر آذار، عُثر على المئات من جثث المدنيين الذين تتّهم السلطات الأوكرانية وبلدان الغرب روسيا بارتكاب جرائم حرب بحقهم، وهي اتّهامات ترفضها موسكو.

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