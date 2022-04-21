2022/04/21 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

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ف.



ب عن الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا

منذ 45 دقيقة

عاجل | أ.



ف.



ب عن الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا

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