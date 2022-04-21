2022/04/21 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: baiPLe42Jyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقرار قريب لقانون الدعم الغذائي ... ملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقرار قريب لقانون الدعم الغذائي ... ملفات اخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).