القضاء يغرم شركة “أبل” بسبب شاحن موبايل.. ما القصة؟

2022/04/21 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة برازيلية بضرورة تحمّل شركة أبل دفع تعويض قدره 1000 دولار لمستخدم أيفون، وذلك بعد أن حصل على هاتفه الجديد دون شاحن داخل العلبة.وبحسب موقع Tecmundo، فإن الحكم القضائي جرّم قيام أبل ببيع هاتف أيفون دون شاحن داخل العلبة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم 39 من قانون حماية المستهلك.[…]

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