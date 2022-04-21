الذهاب لإيران قريب.. قصة الغاز القطري قبال الإيراني من وزير الكهرباء: أمريكا فرضت ذلك

2022/04/21 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

كشف مسؤول عراقي، اليوم الخميس، ان العراق يخطط لتوقيع اتفاق الشهر المقبل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر في محاولة لتأمين ما يكفي من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة ولتنويع مصادر إمدادها.

وبحسب تقرير صحيفة "بلومبيرج" الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، في مقابلة إن "شراء الغاز الطبيعي المسال القطري سيساعد في استبدال بعض الغاز الذي ينقل حاليًا من إيران".

وأضاف كريم أن "إيران واجهت مشكلة في تلبية احتياجات العراق من الغاز بسبب طلبها المحلي".

واوضح "الأسعار مرتفعة ولكن ليس لدينا خيارات، نحن بحاجة إلى الطاقة، نحتاج الغاز القطري لسد النقص في امدادات الغاز الايراني".

وبين كريم ان "شركة Excelerate Energy Inc.



الأمريكية قد تزود السفينة التي ستنقل الغاز الطبيعي المسال من قطر وإعادة تحويله إلى غاز".

واشار الوزير العراقي الى انه "يخطط لترأس وفدا إلى إيران قريبا لبحث التوريد وطرق الدفع".

ولفت الى ان "الولايات المتحدة دفعت العراق لوقف شراء الغاز الإيراني وفرضت عقوبات على مبيعات الطاقة الإيرانية وغيرها من الأعمال التجارية مع البلاد للضغط على الجمهورية الإسلامية للتوصل إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي".

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