ثالث محافظة تعطل الدوام السبت المقبل

2022/04/21 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة النجف، اليوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة السبت المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".

وأعلن محافظ ميسان علي دواي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي السبت المقبل في دوائر الدولة كافة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

كما قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة السبت المقبل.

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