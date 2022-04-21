2022/04/21 | 17:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول أكثر من 23 مليار سهم الأسبوع الحالي في سوق العراق للأوراق المالية: هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداول أكثر من 23 مليار سهم الأسبوع الحالي في سوق العراق للأوراق المالية:) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداول أكثر من 23 مليار سهم الأسبوع الحالي في سوق العراق للأوراق المالية:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).