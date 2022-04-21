العراق على موعد مع أمطار وحالوب وغبار كثيف

2022/04/21 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تشير توقعات الطقس، اليوم الخميس، إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطارا وحالوب وتصاعد كثيف للغبار.وكتب المتنبئ الجوي على الموسوي، في تدوينة على “فيس بوك” تابعتها إيرث نيوز، أن” الحالة الجوية المتوقعة هي عبارة عن تقدم كتلة مدارية رطبة ودافئة من بحر العرب مع تحفيز علوي بسبب تقدم تيارت هوائية باردة من أصل […]

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