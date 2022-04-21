سوق العراق للأوراق المالية: تداول أكثر من 23 مليار سهم الأسبوع الحالي

2022/04/21 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنظم سوق العراق للأوراق المالية 5 جلسات تداول ابتداء من الأحد الماضي وحتى، اليوم الخميس، تحقق خلالها عدد من المؤشرات بينها تداول أكثر من 23 مليار سهم.وذكر السوق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الأسهم المتداولة خلال الاسبوع بلغت أكثر من 23 مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من 26 مليار دينار".وأضاف، أنه "أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (598.49) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (593.01) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره 0.92 % عن اغلاقه في اول الجلسة"، مشيرا الى "نفاد أكثر من 3100 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الاسبوع".

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