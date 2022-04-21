2022/04/21 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة العمل ملفي الناجيات الإيزيديات والرعاية الاجتماعية.

ظهرت المقالة ملفي الناجيات الإيزيديات والرعاية على طاولة اجتماع محافظ نينوى بوكيل وزارة العمل أولاً على ايرث نيوز.

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