كيف تبدو جلطة الدم ؟ .. كيف تفرق بين الكدمات والجلطات الدموية ؟!

2022/04/21 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تكون جلطات الدم "خطيرة للغاية"

ولها عواقب وخيمة إذا لم يتم علاجها

بسرعة.



وتسبب أحيانا "تغير لون" الجلد؛

ولكن كيف يمكنك التمييز بين الكدمات

والجلطات الدموية؟.

يمكن أن تكون جلطات الدم "مهددة لل

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