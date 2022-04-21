5 علامات جسدية منبهة لفقر الدم

2022/04/21 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقر الدم، هو اضطراب الدم الأكثر شيوعا،

حالة يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من

خلايا الدم الحمراء السليمة في

الشرايين للمساعدة في توزيع الأكسجين.

ويعد التعب أحد أكثر أعراض فقر الدم

شيوعا، ما يجعل من الص

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