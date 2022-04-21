أموال ضخمة “مزورة” مع مواطن عراقي.. هذه التفاصيل

2022/04/21 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت القوات الأمنية اليوم الخميس، القبض على مواطن وبحوزته 5 ملايين دينار من فئة الـ 25 ألف، جميعها مزورة.وقال المصدر في تصريح خص به “ايرث نيوز” إن “القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المتهم وبحوزته اكثر من خمسة ملايين دينار مزورة من فئة 25 الف، عند مدخل الناصرية الشمالي”.وأضاف أن “المتهم من […]

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