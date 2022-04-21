2022/04/21 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم مستنكرا تفجير مسجد في أفغانستان: إجرام ممنهج ضد مكون معين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم مستنكرا تفجير مسجد في أفغانستان: إجرام ممنهج ضد مكون معين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم مستنكرا تفجير مسجد في أفغانستان: إجرام ممنهج ضد مكون معين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).