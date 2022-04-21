التخطيط ترفع حظر الاستيراد عن 12 مادة عذائية (وثيقة)

2022/04/21 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر رفع الحظر عن هذه المواد لمدة شهرين فقط.

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