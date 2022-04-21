تقرير: التضخم السنوي في أوروبا يتسارع إلى 7.4%

2022/04/21 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو، بحسب تقرير نهائي، في شهر مارس الماضي من 5.9% إلى 7.4%، وذلك وفقا لبيانات "يوروستات".

وأشار تقرير وكالة الاحصاء الأوروبية، إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.4%، وتأثرت الأسعار بارتفاع أسعار موارد الطاقة والمعادن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.

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