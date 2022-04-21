قطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة التركية لعدم سداد فواتيرها

2022/04/21 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال زعيم حزب المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إن الكهرباء قطعت عن منزله بعد رفضه سداد فواتيرها منذ فبراير الماضي، احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وقال كيليتشدار أوغلو في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "أبلغتني زوجتي للتو أنهم قطعوا الكهرباء عنا..



تحركي ليس دعوة الى العصيان المدني.



إنه مقاومة وهدفه التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة.



ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مقطع فيديو في فبراير: "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر".

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