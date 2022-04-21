رئيسا جهاز الامن الوطني واركان الجيش يصلان سنجار

2022/04/21 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل فد امني رفيع المستوى الى قضاء سنجار بنينوى بهدف تفقد القوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني وذلك جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي من جهة ومجاميع موالية لحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة ان الوفد برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ورئيس أركان الجيش ونائب العمليات المشتركة وعدد من القادة الأمنيين.هذا وكانت الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد رفض قوة حماية وحدات سنجار الموالية لحزب العمال طلبا من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار.

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