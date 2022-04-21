علاوي: القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة تمنع الاستفادة من الموارد

2022/04/21 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير المالية علي علاوي ان أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة

وشدد خلال ندوة المعهد الأطلسي للأبحاث في واشنطن على ضرورة معالجة البيروقراطية بغية الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الاستراتيجي لاسيما وان صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية الكلية للعراق، وحول التعاون مع واشنطن قال وزير المالية ان العراق يتعاون مع الخزانة الأميركية على قضايا عدة بما فيها غسيل الأموال.

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