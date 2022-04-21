القوة الجوية العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها الحادية والتسعين

2022/04/21 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفي العراقيون بالذكرى الحادية والتسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية، والتي أعلن عن تأسيسها في الثاني والعشرين من نيسان من عام ألف وتسع مئة وواحد وثلاثين.

حيث تعد القوة الجوية العراقية البطلة الفرع الجوي للقوات المسلحة، وأحد أهم صنوف الجيش العراقي، وسطرت الكثير من الملاحم والبطولات خلال السنوات الثمانين الماضية، ولا تزال تمثل القوة الضاربة المسؤولة عن حماية سماء العراق وأرضه ومياهه، ومراقبة حدوده الدولية وممتلكاته الوطنية، من خلال عدد لا يستهان به من الطائرات المقاتلة متنوعة المصادر، ويشار إلى أن عدد الطائرات المقاتلة التي كان يمتلكها العراق في عام 1988 بلغ 1050 طائرة، لتصبح بذلك القوة الجوية العراقية إحدى أكبر القوى الجوية في المنطقة آنذاك، إلا أنه سرعان ما تم تدمير جزء كبير منها إبان الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 .

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