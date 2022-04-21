بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار

2022/04/21 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركين جو بايدن، الخميس، عن تقديم 800 مليون دولار إضافية لدعم القدرات العسكرية لأوكرانيا.

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