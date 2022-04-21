ارتفاع عدد النازحين داخل بلادهم في أوكرانيا إلى 7 ملايين و700 ألف شخص

2022/04/21 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الأمم المتّحدة عن ارتفاع عدد النازحين داخل أوكرانيا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على بلادهم الى سبعة ملايين وسبع مئة ألف شخص.

وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ان هذا العدد من النازحين يشمل من غادروا منازلهم الى أماكن اكثر أمنا داخل البلاد ومن دون احتساب أعداد الفارين من أوكرانيا الى بلدان أخرى.وجاءت الحصيلة بزيادة تبلغ أكثر من نصف مليون شخص عن الحصيلة التي نشرتها المنظمة في الخامس من نيسان الجاري والتي بلغت يومها سبعة ملايين ومئة ألف نازح.

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