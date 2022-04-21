توضيح بخصوص انقطاع التيار الكهربائي في البصرة وميسان

2022/04/21 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

ارجعت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، اسباب الانقطاع الذي حصل بالبصرة وميسان يعود لسقوط خط واسط باتجاه الجنوب ماتسبب بخروج ثمانين بالمائة من مناطق المحافظة.

وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل لـ(بغداد اليوم ) ان خط واسط ميسان بأتجاه البصرة خرج عن الخدمة وتسبب بخروج مناطق في المحافظتين عن الخدمة فيما تمكنت إدارة الشركة لاعادة الخطوط لما كان عليه وان إنتاج البصرة وصل إلى 2300 ميكا فيما تحتاج المحافظة إلى تجهيز يصل إلى 1900 اي وجود كميات فائضة.

وأشار فاضل في رده على سؤال وكالتنا حول وجود انقطاعات حتى مساء اليوم ببعض المناطق بين "قد يكون ذلك جراء بعض الأعطال الداخلية داخل المناطق ولايوجد اي مشاكل حاليا داخل المنظومة".

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