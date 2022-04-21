2022/04/21 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت الشركة العامة لتجارة السيارات، اليوم الخميس، أن المركبات الهجينة هي الاكثر ملاءمة للأجواء العراقية، فيما أشارت إلى أنها تقلل صرف الوقود بنسبة 40 %.وقال مدير عام الشركة هاشم السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك توجها لاستيراد المركبات الهجينة والكهربائية"، مبينا أن "المركبات الكهربائية تحتاج الى بنى تحتية تتعلق بنصب الشواحن، لذلك سيتم العمل ابتداء بالمركبات الهجينة".وأضاف، أن "هذا النوع من المركبات هو الاكثر ملاءمة للظروف والاجواء العراقية"، مشيرا الى أنها "تقلل نسبة صرف الوقود بنحو 40 % كما أنها تقلل انبعاثات الكاربون وتخفيف التلوث".وأكد السوداني أنه "تمت تجربة هذه الانواع من المركبات وكانت جميع التقارير ايجابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه حكومي لاستيراد المركبات الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه حكومي لاستيراد المركبات الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).