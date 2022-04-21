حادث سير يودي بحياة مواطن وإصابة 4 آخرين شرقي ديالى (فيديو)

2022/04/21 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت إيرث نيوز على مقطع مصور يوضح وقوع حادث سير أودى بحياة مدني وإصابة 4 آخرين بجروح على طريق امام ويس شمال شرقي محافظة ديالى.

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