الخبراء تنظم لوائح دوري المحترفين للموسم المقبل

2022/04/21 | 17:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

تواصل لجنة الخبراء والأكاديميين في اتحاد الكرة اجتماعاتها الدوريَّة لغرض صياغة آلية جديدة تنظم مسابقة دوري المحترفين بنسخته الأولى والمزمع تطبيقه في الموسم المقبل بمشاركة 14 نادياً، بعد المواءمة بين الفقرات المطبقة في مسابقة الدوري الإماراتي مع ضوابط التراخيص الآسيوية ووضعها في لائحة تنظيمية واحدة يتم إرسالها إلى الاتحاد القاري لمطابقتها مع المعايير المطلوبة قبل اعتمادها رسمياً وإلزام جميع الفرق العراقية بتنفيذها.

وعلمت “الصباح الرياضي” من مصدر في لجنة الخبراء أنَّ “اجتماعات اللجنة لا تزال مستمرة بغية صياغة العديد من الأفكار والضوابط والشروط والمعايير التي ستنظم منهجية العمل في دوري المحترفين في الموسم المقبل بالإضافة إلى اعتماد ستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى الارتقاء بواقع الأندية المحلية في دوري الممتاز والدرجة الأولى وتطوير معاييرها الإدارية والفنية والمالية والبنى التحتية «.

وأضاف المصدر أنَّ “اللجنة اطلعت على تجارب بعض الاتحادات العربية وطريقة التحوّل من دوري الهواة إلى المحترفين وتوقفت كثيراً عند أبرز المعايير الفنية والإدارية والمالية المطبقة في الدوري الإماراتي التي تعد الأعلى في آسيا لاسيما بشأن الآليات المتبعة في منح الموافقات الخاصة بالأندية وإجازات الترخيص المحلي «.

وأوضح أنَّ “أعضاء اللجنة تطرقوا خلال الاجتماعات السابقة إلى مشكلات الأندية العراقية في تلبية شروط التراخيص الآسيوية المعتمدة في الاتحاد العراقي، وتمت مناقشة الأوضاع القانونية لفرق دورينا التي يجب إما أن تكون أندية لكرة القدم مستقلة أهلية أو شركات تمتلك فريقاً أو مرتبطة مع أندية بعقد رسمي يمنحها الاستقلالية والتحكم في قراراتها وسياساتها مع الأخذ بنظر الاعتبار غياب المساواة في الدعم المالي المقدم من الوزارات التي تمتلك العديد من الأندية العراقية والمساهمة بشكل كبير في مسابقات الدوري «.

وأشار إلى أنَّ “النية تتجه إلى عمل مواءمة بين أبرز الضوابط والفقرات الموجودة في الدوري الإماراتي مع المعايير الأساسية التي يطالب بها الاتحاد الآسيوي ضمن لجان التراخيص القارية ودمجها في لائحة واحدة جديدة تنظم عمل مسابقة دوري المحترفين العراقي الذي يعتزم اتحاد الكرة تطبيقه لأول مرة في الموسم المقبل ومن المتوقع أن تشارك في منافساته 14 نادياً بالإضافة إلى تحديد آلية الهبوط إلى دوري الدرجة الممتازة وطريقة الترشح إليه، مع ضرورة التشديد على ضوابطه ومراقبة متطلباته لردم الهوة والاقتراب أكثر من الفكر الاحترافي « .

وأكد، “إذا ما تم الاتفاق على هذه اللائحة وأقرت من المكتب التنفيذي سيتم إرسالها إلى الاتحاد الآسيوي لمطابقتها مع المعايير المطلوبة، قبل اعتمادها رسمياً في اتحاد اللعبة وإلزام أنديتنا بتنفيذها خلال الموسم المقبل”، مشدداً على أنَّ “الأندية التي ترغب بالمشاركة في دوري المحترفين يجب أن تكون لديها هيكلية إدارية في مجالات التسويق والإعلام والتمويل بالإضافة إلى مدير تنفيذي بدوام كامل ويشمل أيضاً بند التسويق «.

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