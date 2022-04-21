الكرخ والميناء يتطلعان للابتعاد عن منطقة الهبوط

2022/04/21 | 17:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

تقام اليوم 3 لقاءات ضمن الأسبوع الثامن والعشرين لدوري الكرة الممتاز، إذ يلعب الكرخ أمام نفط ميسان، ويحل الكهرباء ضيفاً على زاخو، بينما يشدّ سامراء الرحال من أجل ملاقاة الميناء.

في المباراة الأولى يتطلع الكرخ إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في الابتعاد عن المراتب المتأخرة، لا سيما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد (24 نقطة)، وحقق الكناري فوزاً ثميناً في الجولة السابقة على سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتصطدم طموحات الأصفر بقدرات نفط ميسان الذي يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، وأبرز نتائجه الفوز على الطلبة والتعادل أمام الزوراء ونفط الوسط.

وفي لقاء ثان يدخل زاخو صاحب المركز الثامن بـ(37 نقطة) مواجهة اليوم بهدف حصد الفوز الغائب عنه منذ 6 جولات توالياً، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود، بينما يسعى الكهرباء إلى العودة بنقطة ثمينة تعزز من رصيده في جدول الترتيب.

ونجح الفريق البرتقالي في الفوز على نفط البصرة في الجولة السابقة رافعاً رصيده إلى النقطة (33).

من جانبه يرنو الميناء لتصحيح المسار عندما يلاقي سامراء متذيل القائمة اليوم، وتعرض السفانة إلى سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام نادي القاسم، وبالتالي فإنه يأمل بأن تكون هذه المباراة الفرصة المناسبة للتعويض.

وفي سياق متصل تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الثامنة والعشرين حينما يلعب نفط البصرة أمام أربيل، في حين تأجل لقاء الجوية والنجف، بسبب مشاركة الصقور ضمن البطولة الآسيوية.

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