2022/04/21 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت حركة عصائب أهل الحق اليوم الخميس، تلميحاً قاسياً حول عودة أمير قبيلة الدليم علي حاتم السليمان إلى العاصمة بغداد، مؤكدة رفضها لـ “مبدأ عفا الله عما سلف”.وقال القيادي في الحركة جواد الطليباوي عبر تدوينة اطلعت عليها “ايرث نيوز”، إنه “لا يمكن أن تكون دماء الأبرياء ثمناً للمصالح الشخصية والسياسية، من حرض […]

ظهرت المقالة عودة حاتم السليمان إلى بغداد..



وتلميح قاس من عصائب أهل الحق أولاً على ايرث نيوز.

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