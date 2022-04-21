شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

2022/04/21 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إن إكتمال القتال لتحرير مدينة ماريوبل يعد نجاحًا"، مضيفًا خلال اجتماع مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو إن "جنود الجيش الروسي كلهم أبطال في نظره ونظر روسيا."

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