توجه عراقي لاستيراد السيارات الكهربائية

2022/04/21 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقلل نسبة صرف الوقود بنحو 40 %.

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