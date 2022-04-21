تقلل صرف الوقود بنسبة 40%.. توجه عراقي لاستيراد المركبات الكهربائية

2022/04/21 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الشركة العامة لتجارة السيارات، اليوم الخميس، أن المركبات الهجينة هي الاكثر ملاءمة للأجواء العراقية، فيما أشارت إلى أنها تقلل صرف الوقود بنسبة 40%.

وقال مدير عام الشركة هاشم السوداني لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك توجها لاستيراد المركبات الهجينة والكهربائية"، مبينا أن "المركبات الكهربائية تحتاج الى بنى تحتية تتعلق بنصب الشواحن، لذلك سيتم العمل ابتداء بالمركبات الهجينة".

وأضاف، أن "هذا النوع من المركبات هو الاكثر ملاءمة للظروف والاجواء العراقية"، مشيرا الى أنها "تقلل نسبة صرف الوقود بنحو 40% كما أنها تقلل انبعاثات الكاربون وتخفيف التلوث".

وأكد السوداني أنه "تمت تجربة هذه الانواع من المركبات وكانت جميع التقارير ايجابية".

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