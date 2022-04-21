اتفاق بين محافظ بغداد ووزير التخطيط بخصوص المشاريع المتلكئة

2022/04/21 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، الخميس، اتفاق المحافظ محمد جابر العطا مع وزير التخطيط خالد بتال على تشكيل فريق مشترك للإسراع بتنفيذ المشاريع وإيجاد حلول نهائية للمشاريع المتلكئة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان، أن "العطا اتفق مع وزير التخطيط خلال اجتماع ضم عددا من المسؤولين في المحافظة والوزارة، على تشكيل فريق مشترك للاسراع بتنفيذ المشاريع وايجاد حلول نهائية للمشاريع المتلكئة"، مشيرا الى أنه "شدد على اهمية ايجاد الحلول المناسبة لحسم اسباب تلكؤ المشاريع".

وأضاف، أن "العاصمة بغداد بحاجة ماسة للمشاريع المسجلة ضمن خطة البناء والاعمار قبل أن تتوقف لأسباب يتعلق اكثرها بالضائقة المالية التي شهدتها البلاد".

وأشار العطا، وفقا للبيان، إلى أن "الوضع الحالي يحتم جدية كبيرة للتعامل مع الملفات العالقة في العاصمة، وفي مقدمتها مجموعة المشاريع المتلكئة التي عانت منها العاصمة".

من جانبه، تطرق وزير التخطيط الى "قضايا مفصلية، التي تتعلق ببعض المشاريع والاتفاق على تجديد اللقاءات والاجتماعات لبحث ملف المستشفيات والمشاريع الاخرى"، منوها إلى أن "الوزارة تسعى الى ايجاد حلول للمشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب تزامنها مع الظروف التي عاشتها البلاد بعد دخول العصابات الارهابية عام 2014، وصدور القرار (347) وما تلا ذلك من نقص في السيولة المالية".

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع تضمن طرح الكثير من القضايا التي تخص تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الاتفاق على الاسراع باستحصال الموافقات والتخصيصات الخاصة بالمشاريع من قبل وزارة التخطيط، الامر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابيا على مستوى تقديم الخدمات العامة".

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