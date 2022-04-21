لا وفيات.. و171 إصابة جديدة بـ “كورونا”

2022/04/21 | 18:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 508 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أنه “لا وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم […]

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و171 إصابة جديدة بـ “كورونا” أولاً على ايرث نيوز.

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