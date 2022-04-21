2022/04/21 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ثلاثةأمد يديأحاول تمزيق أشرعة الليلوتسلق الظلمةتتملص السحب البعيدةتنزلق عن حافة السكينالسحب المضيئةبعيدة عن منبع الرغبةبعيدة نائيةعاليةمثل أسوار الجنةمثل أسوار طروادةمثل بوابة الغابةمثل أسوار العقل المسدودوالسلم المكسور نخره الدودوالكرسي يطير متموجا في الفضاءلاحقا بالسلم والسرير والحصيرةوفنجان القهوةوبقية القيودوالوعود ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلم الطائر - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلم الطائر - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).