2022/04/21 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر علماء فلك من إمكانية حدوث عاصفة شمسية قوية، بعدما تم رصد زوج من البقع الشمسية الضخمة، بعضها كبير بما يكفي لالتهام الأرض بأكملها.والبقع الشمسية عبارة عن مناطق مظلمة من الشمس، تكون أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من السطح، وتنشأ التوهجات الشمسية بالقرب من هذه المناطق المظلمة.ورصد علماء فلك، خلال الأيام […]

ظهرت المقالة عاصفة شمسية “هائلة” تهدد الأرض..



ماذا سيحصل بمجرد وصولها؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة شمسية “هائلة” تهدد الأرض.. ماذا سيحصل بمجرد وصولها؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة شمسية “هائلة” تهدد الأرض.. ماذا سيحصل بمجرد وصولها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).