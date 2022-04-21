العراق وأستراليا يبحثان سبل تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين

2022/04/21 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع سفيرة أستراليا لدى العراق السيّدة باولا اليزابيث كانلي، في مقر وزارة الخارجيَّة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة التي تربط البلدين، وأهميَّة تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما بحثا الدعم المتبادل في المحافل والمؤتمرات الدوليَّة.ودعا السيّد الوزير إلى تعزيز آفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاريّ بين البلدين […]

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