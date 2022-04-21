ظهور جديد لتركي آل الشيخ ومغردون يعلقون على

2022/04/21 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ترك يآل الشيخ، في الحلقة الختامية من برنامج "عطر الكلام"، حيث كرم الفائزين بالمسابقة التي استمرت 3 أعوام بمشاركة 40 ألف شخص في الأذان وقراءة القرآن، وظهر وقد كسا الشيب جزءا من لحيته

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